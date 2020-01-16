Внук Никиты Михалкова пришел в СК на допрос по делу Пунтус

Молодой человек рассказал силовикам, что именно произошло в его квартире в ночь, когда пострадала модель.

Внук режиссера Никиты Михалкова, 20-летний Андрей Баков, появился на допросе в Следственном комитете утром 16 января. Как стало известно, визит в контролирующие органы стал для молодого человека не первым после того, как несколько дней назад после совместной вечеринки пострадала модель Ксения Пунтус.

На очередном допросе юноша рассказал, что не может точно прояснить произошедшее в его квартире 11 января, поскольку в момент инцидента достаточно крепко спал. О травмах подруги молодой человек узнал уже после того, как в его квартиру нагрянули полицейские, передает слова парня Baza.

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Появилось в СМИ также и видео появления Бакова. Андрей визуально был достаточно спокоен, поздоровался с присутствующими рядом со зданием СК людьми, но разговаривать с журналистами отказался, а затем поспешил скрыться в помещении.

Ранее режиссер Никита Михалков отреагировал на скандал вокруг своего внука. Сценарист и продюсер заявил, что не может ничего сказать по ситуации, потому что «ничего о ней не знает».