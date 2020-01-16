НОВОСТИ

«Сынок, почему ты уезжаешь?»: дочь Ягудина отчитала отца, севшего в коляску

Олимпийский чемпион по фигурному катанию поделился забавным видео с детьми.

«Сынок, почему ты уезжаешь?»: дочь Ягудина отчитала отца, севшего в коляску
Ягудин прокатился в детской коляске/http://globallookpress.com/

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года в американском Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин в Instagram опубликовал забавное видео. В главных ролях оказался он сам и две его замечательные дочки — десятилетняя Елизавета и четырехлетняя Мишель. Запись вела супруга фигуриста, олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина. Отметим, что вся семья сейчас отдыхает в столице Таиланда — Бангкоке.

На кадрах Алексей Ягудин сел в детскую коляску, а дочери прокатили его по супермаркету. «Сынок, почему ты уезжаешь?» — спросила отца старшая дочь фигуристов Елизавета.

Интересно, что проходящие мимо тайцы порой оглядывались на Ягудина. Они не понимали, что происходит. Почему взрослый человек оказался в детской коляске. «Сынок Алексей Константинович», — кратко прокомментировал видеозапись фигурист.

Алексей Ягудин до брака с Татьяной Тотьмяниной непродолжительное время встречался с бывшей солисткой группы «Фабрика» Сашей Савельевой. На матери своих детей он женился только в 2016 году. К тому времени его старшей дочери было уже семь лет.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алексей ЯгудинЕлизавета ЯгудинаМишель ЯгудинаТаиландТатьяна Тотьмянина
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Сынок, почему ты уезжаешь?»: дочь Ягудина отчитала отца, севшего в коляску
Интересно?
Поделись с друзьями: