«Сынок, почему ты уезжаешь?»: дочь Ягудина отчитала отца, севшего в коляску

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года в американском Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин в Instagram опубликовал забавное видео. В главных ролях оказался он сам и две его замечательные дочки — десятилетняя Елизавета и четырехлетняя Мишель. Запись вела супруга фигуриста, олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина. Отметим, что вся семья сейчас отдыхает в столице Таиланда — Бангкоке.

На кадрах Алексей Ягудин сел в детскую коляску, а дочери прокатили его по супермаркету. «Сынок, почему ты уезжаешь?» — спросила отца старшая дочь фигуристов Елизавета.

Интересно, что проходящие мимо тайцы порой оглядывались на Ягудина. Они не понимали, что происходит. Почему взрослый человек оказался в детской коляске. «Сынок Алексей Константинович», — кратко прокомментировал видеозапись фигурист.

Алексей Ягудин до брака с Татьяной Тотьмяниной непродолжительное время встречался с бывшей солисткой группы «Фабрика» Сашей Савельевой. На матери своих детей он женился только в 2016 году. К тому времени его старшей дочери было уже семь лет.