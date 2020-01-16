Умер актер из сериалов «Горец» и «Друзья»

Стэна Кирша не стало на 52-м году жизни.

В Лос-Анджелесе на 52-м году жизни умер актер из сериалов «Друзья» и «Горец» Стэн Кирш. О внезапной кончине супруга в Facebook сообщила жена Кирша Кристин Грин. Она пояснила, что мужчины не стало еще 5 дней назад — 11 января. Что именно стало причиной случившегося, доподлинно неизвестно, однако предположительно, Кирш добровольно принял решение прервать свою жизнь.

Грин отметила, что сейчас семья опустошена случившимся и просит общественность оставить близких актера в покое на несколько недель.

«Мы его очень любили, его близкие опустошены. Спасибо за понимание и уважение к нашей личной жизни в это очень тяжелое время», — констатировала она.

Отметим, что на счету Стэна Кирша значится более 20 ролей в различных кинолентах, однако сильнее всего он полюбился зрителям в ролях Ричи Райана в «Горце». Сейчас семья намерена заняться благотворительностью, а также установить актеру памятник. Деньги на него планируют собрать благодаря поклонникам таланта американца.