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Бари Алибасов с мандарином в зубах поделился красивым снимком в объятиях жены

Популярный продюсер счастлив рядом с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Бари Алибасов с мандарином в зубах поделился красивым снимком в объятиях жены
Алибасов поделился семейным снимком с супругой/http://globallookpress.com/

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов в Instagram опубликовал семейный снимок, на котором он находится в обществе своей супруги, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. При этом в зубах у продюсера мандаринка. Впрочем, в подписи под кадром он дал объяснение этому факту.

«Зимой рекомендуем мандарины. Лучший способ набраться витаминов», — заявил Бари Алибасов.

Отметим, что свадьба Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной состоялась полтора года назад. Многие до сих пор уверены, что это был брак по расчету. Прежде всего с целью пиара.

Прошлым летом Бари Алибасов напомнил о себе так, что о нем в течение недели говорила почти вся страна. Продюсер выпил средство для прочистки труб. Пять дней он находился в реанимации. К счастью, продюсер смог восстановить здоровье.

Лидия Федосеева-Шукшина, которая на девять лет старше своего пятого супруга, также за последние годы несколько раз оказывалась в больнице.

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Тэги:

Бари АлибасовГруппа "На-на"Лидия Федосеева-Шукшина
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Бари Алибасов с мандарином в зубах поделился красивым снимком в объятиях жены
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