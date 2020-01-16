Бари Алибасов с мандарином в зубах поделился красивым снимком в объятиях жены

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов в Instagram опубликовал семейный снимок, на котором он находится в обществе своей супруги, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. При этом в зубах у продюсера мандаринка. Впрочем, в подписи под кадром он дал объяснение этому факту.

«Зимой рекомендуем мандарины. Лучший способ набраться витаминов», — заявил Бари Алибасов.

Отметим, что свадьба Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной состоялась полтора года назад. Многие до сих пор уверены, что это был брак по расчету. Прежде всего с целью пиара.

Прошлым летом Бари Алибасов напомнил о себе так, что о нем в течение недели говорила почти вся страна. Продюсер выпил средство для прочистки труб. Пять дней он находился в реанимации. К счастью, продюсер смог восстановить здоровье.

Лидия Федосеева-Шукшина, которая на девять лет старше своего пятого супруга, также за последние годы несколько раз оказывалась в больнице.