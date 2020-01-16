«Никого дороже нет в мире у меня»: Тутберидзе поздравила дочь с 17-летием

Фигуристка Диана Дэвис, которая катается в паре с Глебом Смолкиным, отмечает день рождения.

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая за последние несколько лет подготовила целую плеяду выдающихся фигуристок, в Instagram тепло и нежно поздравила свою единственную дочь Диану Дэвис с днем рождения. Девушке исполнилось 17 лет.

«С днем рождения, Диша! Милая моя. Никого дороже нет в мире у меня», — заявила Этери Тутберидзе и поставила смайлик в виде сердечка.

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Отметим, что Этери Тутберидзе родила дочь от гражданина США. О бывшем возлюбленном тренера ничего неизвестно. Наставница не любит делиться фактами из личной биографии.

Диана Дэвис с детства увлечена фигурным катанием. Начинала она, как и большинство фигуристок, с одиночного разряда. Несколько лет назад стало понятно, что большой чемпионки-одиночницы из девушки не выйдет. Тогда она перешла в спортивные танцы на льду. Ее напарником является Глеб Смолкин — сын звезды сериала «Моя прекрасная няня» Бориса Смолкина. Пока в паре с юношей они выступают в юниорском разряде.