Анна Семенович выступила в защиту полных женщин

Певица Анна Семенович в Instagram высказалась в защиту полных женщин. Не секрет, что у звезды шикарные формы. Впрочем, некоторые поклонники порой обвиняют ее в лишних килограммах. Также периодически появляются слухи, что певица и актриса беременна. Напомним, что детей у нее нет.

Как сказала звезда, в России живут самые красивые женщины. Она уверена, что ни одна страна в мире не может похвастаться таким богатством. При этом певица отметила, что часто вынуждена ограничивать себя в еде, чтобы не набрать лишний вес. Сейчас же она пытается сама себе ответить на вопрос — зачем так делала и опрометчиво поступала.

«Я так рада, что последние пару лет меняется мода и измученные голодом тростинки отходят из трендов на вторые места, а такие девушки с формами, как я, лидируют», — заявила Анна Семенович.

Кроме того, звезда спросила своих подписчиков-мужчин, больше им нравятся женщины с формами, как она, или совсем без жирка. Мнения на этот счет в комментариях, что вполне естественно, разделились примерно поровну.

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