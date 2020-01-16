Сергей Гармаш не выполнил обещание установить памятник на могиле Нины Дорошиной

Актер Сергей Гармаш не выполнил обещание установить красивый памятник на могиле звезды картины «Любовь и голуби» Нины Дорошиной. Звездная актриса ушла из жизни почти два года назад, но на ее могиле на Пятницком кладбище по-прежнему деревянный крест.

Как отметила супруга брата Дорошиной Лариса, Гармаша почти два года назад сразу после смерти актрисы за язык никто не тянул. Он обещал отыграть спектакль с коллегами. Все вырученные средства как раз и должны были пойти на памятник.

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Кстати, Лариса сказала, что изначально планировался обычный памятник без каких-либо изысков. Однако некоторые артисты, друзья Дорошиной, в том числе и Гармаш, возмутились. Они заявили, что на могиле актрисы должен стоять шикарный памятник.

При этом племянница артистки Олеся отметила, что теперь назад пути нет. Знакомые уже активно присылают эскизы будущего памятника. По словам женщины, с помощью Сергея Гармаша, забывшего об обещании, или без его помощи, но шикарный памятник на могиле актрисы будет установлен, сообщает «СтарХит».