«Как может привлекать эта моль?»: Семина дерзко прошлась по Цымбалюк

Война между Виталиной Цымбалюк-Романовской и Тамарой Семиной получает новый оборот. 81-летняя народная артистка не стала молчать на выпады пианистки в Сети и ответила ей не менее дерзко.

Напомним, актриса всегда была против отношений Цымбалюк и Джигарханяна, выступая в защиту прежней супруги режиссера Тамары Власовой. И, когда супруги воссоединились, звезда советского кино появилась на программе «Пусть говорят», высказав свою радость по этому поводу.

Судя по всему, появление старой знакомой на шоу сильно не понравилось Романовской, которая написала в своем блоге следующее: «Она в молодости напивалась на съемках и пыталась залезть в постель к женатым порядочным артистам. Ее гнали палками».

«Собеседник» связался с народной артисткой, чтобы она прокомментировала эти слова. Оказалось, что Семина практически не пользуется Интернетом и ничего не слышала об оскорбительных выражениях бывшей жены Джигарханяна. Однако оставлять их просто так не собирается.

«За эти слова мне надо подать на нее в суд», — сказала она.

Семина положилась на разум своих зрителей, которые должны понять, что этого быть не может. Тамара Петровна сказала, что Романовская занята исключительно «черными делами».

«Сейчас век вот таких типчиков, которые хватаются за ширинки. Им даже не ширинки нужны, а только кошельки», — сказала актриса.

Интернет она назвала «помойкой» и порадовалась, что не участвует в сетевых обсуждениях. Виталине же она пожелала и дальше беситься, но все-таки когда-нибудь испытать истинную любовь к мужчине.