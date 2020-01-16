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Шестерых детей Ромы Жукова выселяют из квартиры за долги

Бывшая супруга музыканта не смогла потянуть ипотечный кредит.

Шестерых детей Ромы Жукова выселяют из квартиры за долги
Рома Жуков. Фото Global look press.

Три года назад певец Рома Жуков оставил своих шестерых детей и жену Елену, переехав в Сочи. Здесь он открыл свой ресторан и начал новую жизнь с другой дамой сердца по имени Ольга.

Прощаясь с женщиной, с которой прожил 15 лет, он обещал, что будет помогать ей с деньгами. Однако, судя по всему, слово до конца сдержать не удалось. Брошенная женщина стала испытывать финансовые трудности и не смогла вовремя оплачивать кредит (100 тысяч рублей в месяц), взятый на двухкомнатную квартиру. В итоге сотрудники банка стали грозить ей конфискацией «квадратных метров».

«Он обещал покрывать платежи по жилью, но не делает этого», — рассказала Елена.

Если угрозы банка будут приведены в действие, а музыкант так и не раскошелится, женщине придется ютиться вместе с шестью детьми в однокомнатной квартире.

Елена в шоке от случившегося и жалуется, что это не единственный выпад со стороны бывшего благоверного. По ее словам, он постоянно натравливает на нее органы опеки с проверками. А его новая пассия обвинила экс-супругу Жукова в избиении. При этом, по данным Елены, Ольга сама упала с лестницы, пишет «СтарХит».

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дети звездРома Жуковскандалы в шоу-бизнесе
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Шестерых детей Ромы Жукова выселяют из квартиры за долги
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