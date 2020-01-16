Шестерых детей Ромы Жукова выселяют из квартиры за долги

Три года назад певец Рома Жуков оставил своих шестерых детей и жену Елену, переехав в Сочи. Здесь он открыл свой ресторан и начал новую жизнь с другой дамой сердца по имени Ольга.

Прощаясь с женщиной, с которой прожил 15 лет, он обещал, что будет помогать ей с деньгами. Однако, судя по всему, слово до конца сдержать не удалось. Брошенная женщина стала испытывать финансовые трудности и не смогла вовремя оплачивать кредит (100 тысяч рублей в месяц), взятый на двухкомнатную квартиру. В итоге сотрудники банка стали грозить ей конфискацией «квадратных метров».

«Он обещал покрывать платежи по жилью, но не делает этого», — рассказала Елена.

Если угрозы банка будут приведены в действие, а музыкант так и не раскошелится, женщине придется ютиться вместе с шестью детьми в однокомнатной квартире.

Елена в шоке от случившегося и жалуется, что это не единственный выпад со стороны бывшего благоверного. По ее словам, он постоянно натравливает на нее органы опеки с проверками. А его новая пассия обвинила экс-супругу Жукова в избиении. При этом, по данным Елены, Ольга сама упала с лестницы, пишет «СтарХит».