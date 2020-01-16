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Анна Плетнева озвучила свою версию смерти Мурата Насырова

Как отметила исполнительница, ее коллега 13 лет назад не выдержал испытание славой.

Анна Плетнева озвучила свою версию смерти Мурата Насырова
Плетнева озвучила версию смерти Насырова/http://globallookpress.com/

Бывшая звезда группы «Лицей» Анна Плетнева заявила, что ее коллега по сцене Мурат Насыров, который ушел из жизни 13 лет назад, просто не выдержал испытание славой. По признанию исполнительницы, когда человек становится известным, вокруг него сразу появляется много странных личностей. Все хотят обнимать звезду, набиваются в друзья.

«Ходят за тобой. Многие артисты просто умирают, не выдержав всего этого. Как Мурат Насыров», — сказала певица.

Как добавила Анна Пленева, которая много лет дружила с Насыровым, многие звезды начинают жить с ощущением вседозволенности. Это в итоге их и губит. Проходит время и люди начинают о них забывать. Смириться с этим очень сложно, ведь, как она выразилась, многие считают себя крутыми, сообщает «Вокруг ТВ».

Напомним, что тело Мурата Насырова, который был необычайно популярен на стыке веков, в 2007 году под окнами его дома обнаружила супруга. Считается, что в последние годы у музыканта были психологические проблемы. Он впал в затяжную депрессию, из которой так и не смог выбраться.

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Тэги:

Анна ПлетнёваГруппа "Лицей"Мурат Насыров
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Анна Плетнева озвучила свою версию смерти Мурата Насырова
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