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«Помощь хорошему человеку»: вскрылись подробности первого брака мужа Лолиты с пожилой дамой

Бывшая жена Иванова была на 20 лет старше своего благоверного.

«Помощь хорошему человеку»: вскрылись подробности первого брака мужа Лолиты с пожилой дамой
Лолита с бывшим мужем. Фото Global look press

Недавно стало известно, что бывший супруг Лолиты Милявской Дмитрий Иванов уже был женат. Женщина, согласившаяся на брак с инструктором по сквошу, была старше своего супруга на 20 лет.

Для 56-летней исполнительницы хита «На Титанике» это стало полнейшем сюрпризом. Ее адвокат Сергей Жорин намерен доказать, что оба брака 44-летнего мужчины фиктивные. В первый раз мужчина мог жениться ради российского гражданства (он из Белоруссии).

Второй раз (на Лолите) – из-за израильского паспорта. Если фиктивность отношений смогут доказать, то Иванов рискует стать вновь исключительно гражданином братского нам государства.

Со своей первой женой Дмитрий прожил всего 8 месяцев, якобы с мая 2000-го по январь 2010-го, сообщает КП. После развода он быстренько заключил союз с Лолитой – в марте 2011-го.

Корреспонденты издания навестили соседей женщины, с которой Иванов вступал в брак до Милявской. Все как один говорят, дескать, никакого мужа у пожилой дамы после смерти первого супруга в 80-е годы не наблюдалось. Дмитрия никто не видел.

А вот родственникам первой жены Иванова ее второй брак был известен. Они прокомментировали их отношения.

«Ее уже нет в живых, умерла три-четыре года назад. Фактически замужем она была лишь однажды и рассталась с мужем в 1980-м году, развод оформили через три года. А с Дмитрием… Это была помощь хорошему человеку. Не за деньги, просто по доброте», — объяснили они.

Тем не менее, добрая по натуре женщина оказалась отнюдь не глупой. До заключения союза с Ивановым она оформила брачный контракт, благодаря которому молодой муженек не смог у нее взять ничего, кроме гражданства.

Впрочем, этот брак действительно закончился мирно. Получив заветное гражданство, Дмитрий через три месяца развелся с благоверной.

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Тэги:

дмитриДмитрий ИвановЛолитаЛолита МилявскаяЛолита Милявская и Дмитрий ИвановСергей Жорин
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«Помощь хорошему человеку»: вскрылись подробности первого брака мужа Лолиты с пожилой дамой
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