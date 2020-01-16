Сергей Нетиевский рассказал, с кем дружит из «Уральских пельменей»

Как отметил шоумен, не со всеми участниками шоу у него напряженные отношения.

Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский заявил, что поддерживает связь и дружит с некоторыми участниками проекта.

К примеру, как он заверил, у него хорошие отношения с Юлией Михалковой, которая, как известно, также покинула около года назад шоу. Еще один человек, с кем Сергей Нетиевский после своего ухода не рассорился – Андрей Рожков.

Причина, по которой у Нетиевского хорошие отношения с этими коллегами, проста – они в споре с нынешним директором шоу Евгением Орловым придерживаются нейтральной позиции.

Между тем, по словам комика, семь других участников проекта должны в самое ближайшее время оплатить судебные издержки. Общая сумма долга за проигранные суды с Нетиевским составляет 813 тысяч рублей.

«Действительно, было решение Арбитражного суда. По нему приставы возбудили исполнительное производство против семерых человек. Среди них Мясников, Исаев, Попов, Калугин, Брекоткин, Ярица, Ершов», — уточнил Нетиевский.

Как сказал юморист, деньги для участников шоу смешные, но пока они ему на счет не упали. В то же время нынешний директор проекта Евгений Орлов сказал, что эти деньги за судебные издержки участники шоу уже оплатили. Он также напомнил Нетиевскому, что тот должен и сам гасить долги по проигранным судам, сообщает «Комсомольская правда».