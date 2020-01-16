Звезда «Универа» Андрей Свиридов после пяти лет брака расстался с женой

Звезда сериала «Универ» Андрей Свиридов расстался со своей супругой Апполинарией Бейлик. Вместе они были на протяжении пяти лет. Когда их роман только начинался, Свиридов рассказывал, что без ума от супруги. В планах было рождение как минимум двух детей, однако жизнь распорядилась по-другому.

В окружении пары рассказали, что они расстались полгода назад. Чувства в какой-то момент просто угасли. Друзья пары отметили, что тяжелее расставание перенес Андрей. «Это только со стороны кажется, что он большой и сильный. В душе же чувствительный и ранимый», — заявили в окружении пары.

Кстати, для актера это уже был второй брак. Первая жена ушла от Свиридова. Это случилось вскоре после того, как он завершил карьеру баскетболиста.

В сериале «Универ», который так полюбился российскому зрителю, Андрей Свиридов сыграл охранника Гену. Он везде сопровождал своего начальника бизнесмена Сильвестра Андреевича, сообщает «СтарХит».