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Звезда «Универа» Андрей Свиридов после пяти лет брака расстался с женой

Как отмечают друзья звездной пары, актер очень тяжело пережил расставание с любимой.

Звезда «Универа» Андрей Свиридов после пяти лет брака расстался с женой
Свиридов развелся с женой/https://www.instagram.com/sviridov_andrei/

Звезда сериала «Универ» Андрей Свиридов расстался со своей супругой Апполинарией Бейлик. Вместе они были на протяжении пяти лет. Когда их роман только начинался, Свиридов рассказывал, что без ума от супруги. В планах было рождение как минимум двух детей, однако жизнь распорядилась по-другому.

В окружении пары рассказали, что они расстались полгода назад. Чувства в какой-то момент просто угасли. Друзья пары отметили, что тяжелее расставание перенес Андрей. «Это только со стороны кажется, что он большой и сильный. В душе же чувствительный и ранимый», — заявили в окружении пары.

Кстати, для актера это уже был второй брак. Первая жена ушла от Свиридова. Это случилось вскоре после того, как он завершил карьеру баскетболиста.

В сериале «Универ», который так полюбился российскому зрителю, Андрей Свиридов сыграл охранника Гену. Он везде сопровождал своего начальника бизнесмена Сильвестра Андреевича, сообщает «СтарХит».

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Тэги:

Андрей СвиридовАпполинария Бейликсериал "Универ"
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Звезда «Универа» Андрей Свиридов после пяти лет брака расстался с женой
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