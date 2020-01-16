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Никита Михалков отреагировал на трагедию с Пунтус

Девушка ранее встречалась с внуком режиссера Андреем Баковым.

Никита Михалков отреагировал на трагедию с Пунтус
Никита Михалков. Фото Global look press.

11 января модель Ксению Пунтус обнаружили искалеченной возле дома Андрея Бакова. Молодой человек является наследником известной фамилии, внуком Никиты Михалкова и сыном Анны Михалковой.

По предварительным данным, девушка выпала из окна квартиры Бакова. До трагедии они вместе посетили увеселительное заведение, после чего парень крепко заснул. Приехавшим на вызов полицейским он сказал, что не знает о случае с Ксенией. Как сообщил ряд Telegram-каналов, Андрей был пьян, хотя консьерж дома свидетельствовала сотрудникам правопорядка, что не заметила этого. Парень, на ее взгляд, вел себя адекватно, сообщает РИА Новости.

Кстати, из «нехорошей» квартиры, которую вскоре опечатали полицейские, она тоже не слышала никаких посторонних звуков, которые бы свидетельствовали о конфликте между влюбленными.

По последним данным, Ксению Пунтус перевели из реанимационного отделения в травматологию.

Корреспонденты РИА Новости обратились к Никите Михалкову с просьбой прокомментировать инцидент с Пунтус. Однако режиссер решил «сыграть в молчанку».

«Ничего не знаю», — сказал он.

Его дочь Анна Михалкова тоже не стала комментировать ситуацию и скрылась от журналистов, отключив комментарии в Instagram. На телефонные звонки представителей СМИ актриса тоже не отвечает.

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Никита Михалков отреагировал на трагедию с Пунтус
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