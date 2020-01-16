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«Жириновского менять нужно, а не гимн»: Никита Михалков ответил политику

Ранее лидер партии ЛДПР выступил с идеей убрать два припева из гимна России.

«Жириновского менять нужно, а не гимн»: Никита Михалков ответил политику
Михалков ответил Жириновскому/http://globallookpress.com/

Режиссер Никита Михалков не оставил без внимания слова лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, который заявил ранее, что из гимна России необходимо убрать два припева. По его мнению, он очень длинный. Как утверждал политик, гимн России тяжело исполнять пенсионерам, женщинам и детям.

«Жириновского менять нужно, а не гимн», — заявил Никита Михалков, которого, судя по всему, очень задели слова известного политика.

Напомним, что текст гимна СССР на музыку Александрова, а затем две его редакции в 1977 и 2000 годах написал отец режиссера Сергей Михалков, сообщает РИА Новости.

Добавим, что семья Михалковых на днях попала в неприятную историю. Внук режиссера Андрей Баков пришел в квартиру своей матери, актрисы Анны Михалковой, с моделью Ксенией Пунтус. Вскоре девушка, по предварительным данным, выпала из окна. Что случилось в жилье, сейчас пытаются установить следователи. Отметим, что сама модель сейчас в больнице. Угроза ее жизни миновала.

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Андрей БаковВладимир ЖириновскийКсения ПунтусНикита МихалковСергей Михалков
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«Жириновского менять нужно, а не гимн»: Никита Михалков ответил политику
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