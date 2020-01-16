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«Моя маленькая леопардесса!»: Васильев пришел в неописуемый восторг от пышной блондинки

Ведущий «Модного приговора» не смог сдержать эмоций во время эфира.

«Моя маленькая леопардесса!»: Васильев пришел в неописуемый восторг от пышной блондинки
Кадр из "Модного приговора"

На передачу «Модный приговор» под названием «Я родом из купеческих» пришла эффектная блондинка с пышными формами Любовь Забашта. Женщину привела на передачу родственница, которая была недовольна ее слишком ярким образом. Все у героини программы было выдающимся: ее формы, белые локоны, наряды будто на карнавал, вечерний макияж. Удивительно, но именно от такой женщины ценитель красоты Александр Васильев пришел в неописуемый восторг.

С самого начала программы он стал говорить, что все в героине прекрасно и ничего менять в ней не надо. А когда Любовь пошла выбирать себе наряды, он соскочил с места и полетел к ней навстречу со словами: «Иду на помощь, моя маленькая леопардесса»! В процессе подбора гардероба ведущий постоянно расточал комплименты, из которых было совершенно понятно, что образ полной блондинки зашел ему в самое сердце.

«Моя маленькая девочка», «деточка», «прекрасная Золушка», — приговаривал он.

В итоге историк моды не сдержался и поцеловал женщину. Эвелина Хромченко поставила своего коллегу на место: «Александр, не приставайте к даме»!

Кадр из "Модного приговора". Фото
Кадр из «Модного приговора»
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Тэги:

Александр ВасильевМодный приговорЭвелина Хромченко
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«Моя маленькая леопардесса!»: Васильев пришел в неописуемый восторг от пышной блондинки
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