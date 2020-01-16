«Когда был секс?»: Гузеева обескуражила гостя грубым вопросом

Лариса Гузеева ввела в ступор гостя программы «Давай поженимся». Жених Сергей приехал на шоу в Москву из Алтайского края. Вместо букета претендентке на его руку и сердце он подарил банный веник, а в качестве сюрприза напоил ее березовым соком. Простой парень из провинции никак не ожидал, что на телевидении его сразу начнут допрашивать об интимных отношениях.

«Можно вопрос интимный? Только честно! Когда был последний секс перед разводом?» — спросила ведущая жениха.

Сергей стал нервно сжимать губы, астролог Василиса Володина что-то причитать, а сваха Роза Сябитова почесывать затылок и с интересом смотреть на мужчину, с нетерпением ожидая ответа.

Наконец гость программы собрался и ответил: «Да задолго уже до этого». Однако Гузееву этот ответ не удовлетворил, ей непременно нужно было знать точную дату секса Сергея. «Ну задолго это за сколько? Даже такой скоренький, неказистый, некачественный, какой-никакой? Сексишка, я бы даже сказала», — начала давить Лариса на жениха. Тот под нажимом все-таки признался, что раз в неделю у него были интимные отношения с бывшей женой.

В этот момент показали друга другого жениха, находящегося в одной из «комнат ожидания».

«Если бы мне такой вопрос задали, я бы ответил, что я импотент с 14-ти лет», — заявил он.

Зачем Гузеева пытала гостя из Алтайского края так и осталось неизвестным, поскольку дальше ему предложили показать сюрприз невесте. Кстати, в итоге именно его из трех женихов выбрала главная героиня передачи.