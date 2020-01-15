Человек не из ниоткуда: чем известен Михаил Мишустин, претендующий на пост премьера

15 января, после новости об отставке российского правительства, президент Владимир Путин встретился с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя нового правительства РФ. Чиновник согласился, и глава государства внес его кандидатуру на рассмотрение в Думу, сообщает пресс-служба Кремля. Пока что исполняющим обязанности главы правительства остается Дмитрий Медведев.

О Мишустине известно, что ему 53 года, окончил Московский станкоинструментальный институт, с 1992 года работал на руководящих должностях. Был замминистра по налогам и сборам, возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости, руководил особыми экономическими зонами, в 2010 году был назначен главой ФНС. Женат, имеет троит детей.

С одним из них в 2018 году произошла громкая история. 17-летний на тот момент Александр, гуляя с другом, увидел двоих мужчин, распивавших алкоголь на детской площадке. Подросток сделал им замечание, в ответ нарушители набросились с кулаками на тех, кто решил поучить их уму-разуму. Нападавшие оказались братьями, состоявшими в партии ЛДПР. Но их политический статус сильно ослаб после того, как выяснилось, что одним из избитых является сын главы ФНС.

Как сообщило тогда издание Daily Storm, братьев арестовали, началось серьезное расследование. В партии членов-дебоширов решили исключить, подчеркнув, что это связано с их поведением, а не с личностью избитого подростка.

С именем Мишустина была связана еще одна история. Несколько лет назад Управление ФНС по Москве вызвало на допрос в качестве свидетеля писателя Василия Аксенова, который на тот момент уже умер. Из-за этого громкого случая с известной личностью, на свет выплыли масштабные проблемы налоговой системы, ведь подобные ошибочные извещения приходят множеству россиян, сообщила «Комсомольская правда». Мишустин тогда лично извинялся перед вдовой и близкими писателя, сославшись на технические ошибки.

Но, несмотря на такие огрехи, были у российской налоговой системы и победы. Одной из таких чиновник называл французского актера Жерара Депардье, который принял гражданство РФ, чтобы платить меньше налогов в своей стране. Через несколько лет, правда, появилась новость о том, что у зарубежной звезды в России накопились долги по налогам. Иностранца даже объявили в розыск.

Совсем скоро Михаил Мишустин может стать новым премьер-министром России. Каких еще новостей стоит ожидать от приемника Дмитрия Медведева?