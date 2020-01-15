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«Это очень тяжело»: сын Светланы Светличной попал в реанимацию

О причинах госпитализации мужчины ничего неизвестно.

«Это очень тяжело»: сын Светланы Светличной попал в реанимацию
Алексей Ивашов - сын Владимира Ивашова и Светланы Светличной. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Тревожные новости от семьи советской и российской актрисы Светланы Светличной. Напомним, в 2006 году у звезды «Бриллиантовой руки» умер сын Олег, его похоронили рядом с отцом — актером Владимиром Ивашовым. У пожилой артистки остался лишь старший сын Алексей. Мужчина работает стоматологом, подарил матери внучку, а та — правнука. Правда, актриса долгие годы была в разладе с наследником и не общалась с его семьей. Но в 2018-ом они помирились, и вот недавно стало известно, что Алексей попал в реанимацию.

Об этом порталу Teleprogramma.pro сообщила сама Светлана Афанасьевна. Она сказала, что сын находится в госпитале, но от дальнейших комментариев отказалась.

«Не буду говорить, потому что это очень тяжело», — резюмировала 79-летняя актриса, попросив не задавать больше вопросов.

Известно, что Алексею Ивашову 58 лет. Долгое время он не общался с матерью из-за истории со стилистом Русланом Татьяниным. В 2010 году актриса закрутила роман с молодым мужчиной, но, по мнению сына, тот хотел лишь заполучить московскую квартиру известной женщины. Позже мать и сын поругались из-за квартиры, оставшейся от Олега, которая досталась внучке Маше, а затем была продана. Сейчас же у Светличной со старшим наследником хорошие отношения, которые могут быть омрачены причиной его нынешней госпитализации.

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«Это очень тяжело»: сын Светланы Светличной попал в реанимацию
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