«Это очень тяжело»: сын Светланы Светличной попал в реанимацию

Тревожные новости от семьи советской и российской актрисы Светланы Светличной. Напомним, в 2006 году у звезды «Бриллиантовой руки» умер сын Олег, его похоронили рядом с отцом — актером Владимиром Ивашовым. У пожилой артистки остался лишь старший сын Алексей. Мужчина работает стоматологом, подарил матери внучку, а та — правнука. Правда, актриса долгие годы была в разладе с наследником и не общалась с его семьей. Но в 2018-ом они помирились, и вот недавно стало известно, что Алексей попал в реанимацию.

Об этом порталу Teleprogramma.pro сообщила сама Светлана Афанасьевна. Она сказала, что сын находится в госпитале, но от дальнейших комментариев отказалась.

«Не буду говорить, потому что это очень тяжело», — резюмировала 79-летняя актриса, попросив не задавать больше вопросов.

Известно, что Алексею Ивашову 58 лет. Долгое время он не общался с матерью из-за истории со стилистом Русланом Татьяниным. В 2010 году актриса закрутила роман с молодым мужчиной, но, по мнению сына, тот хотел лишь заполучить московскую квартиру известной женщины. Позже мать и сын поругались из-за квартиры, оставшейся от Олега, которая досталась внучке Маше, а затем была продана. Сейчас же у Светличной со старшим наследником хорошие отношения, которые могут быть омрачены причиной его нынешней госпитализации.