Рудковская пригрозила Авербуху штрафом в 5 миллионов рублей

Продюсер Яна Рудковская обвинила фигуриста Илью Авербуха в неправомерном использовании композиции Димы Билана под названием «Держи». Ледовое шоу По словам жены Евгения Плющенко, хореограф «скоммунистил» чужую песню и залег «в кусты» да так что и «Первый канал не в курсе происходящего». Рудковская отметила, что целый месяц ждала от Авербуха извинений, но не дождалась и предположила, что ему, как богатому человеку, проще заплатить.

«Я вам этого не прощаю, знайте! Штраф, говорят, за такое безобразие до 5 млн рублей», — написала музыкальный продюсер в своем телеграм-канале и не преминула съязвить на тему того, что Авербух экономит на гонорарах фигуристам, выступающим на его шоу.

Ранее в сети появилась информация, что чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева получает 150 тысяч рублей за участие в шоу «Волшебник страны Оз». Рудковская заявила, что Авербух скупится и очень мало платит звездам мирового уровня, которые выходят на лед по три раз за день, что очень «тяжело для хрупкой девочки». В сравнение привели шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», в котором олимпийская чемпионка Алина Загитова за каждый выход на лед зарабатывала 10 тысяч долларов, что составляет примерно 630 тысяч рублей.

В ответ на встречное обвинение в скупости Рудковская рассказала про шоу Евгения Плющенко «Золушка», в котором участвовали олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Аделина Сотникова. По словам Яны, девушки получали не только достойную оплату, но и платья от кутюр и многочисленные подарки.

«Мы с Евгением щедро одариваем малышек. Они себя чувствуют настоящими принцессами», — написала Рудковская, однако точный размер гонораров не озвучила.

Тем временем, Авербух уже заявил, что Медведева получала больше 150 тысяч рублей и отметил, что Яна Рудковская живет в своем мире и далеко не все знает о фигурном катании.