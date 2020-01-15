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«Худеть не собираюсь»: Лука Затравкин доволен собой при весе в 242 кг

Пианист полагает, что своими габаритами он не будет доставлять никакого дискомфорта окружающим.

«Худеть не собираюсь»: Лука Затравкин доволен собой при весе в 242 кг
Лука Затравкин (Фото: Globallookpress.com)

30-летний Лука Затравкин не стал скрывать: он тяжело переживал из-за малоприятного случая, который произошел с ним во время перелета из Казани в Москву. Дело в том, что в Интернете был размещен видеоролик с участием сына Никаса Сафронова. Молодой человек застрял в туалете, его буквально засосало в унитаз. На помощь к пострадавшему поспешил один из бортпроводников. Именно благодаря стюарду Затравкин смог выбраться из щекотливого положения. Однако пианист никак не ожидал, что все происходящее будет запечатлено на камеру и станет достоянием общественности.

По словам Луки, после того случая он сильно заболел. Иммунитет молодого человека упал из-за нервного стресса и потрясения. На протяжении двадцати дней Затравкин приходил в себя. В итоге пианист решил на время сменить обстановку, покинув столицу на несколько недель. По словам сына Никаса Сафронова, он планирует отдохнуть в Занзибаре. При этом Лука уточнил, что после случая на борту самолета — пианист застрял в туалете из-за лишнего веса — он не собирается ограничивать себя в еде.

Пианист Лука Затравкин
Лука Затравкин не собирается худеть при весе 242 кг (Фото: Globallookpress.com)

«Худеть не собираюсь, по крайней мере, пока. Хочу просто наслаждаться жизнью», — отметил Затравкин в интервью «СтарХиту».

Лука заявил, что выступает за бодипозитив и доволен собой при весе 242 килограмма. К слову, сын Никаса Сафронова обычно старается брать в самолете сразу два места, если летит эконом классом, исключительно для того, чтобы не стеснять других пассажиров.

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«Худеть не собираюсь»: Лука Затравкин доволен собой при весе в 242 кг
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