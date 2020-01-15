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Внук Михалкова после трагедии с Пунтус продолжил веселье в компании братьев

Молодой человек проводит время в обществе Сергея Бакова и Петра Кончаловского.

Внук Михалкова после трагедии с Пунтус продолжил веселье в компании братьев
Внук Михалкова продолжает веселиться, несмотря на трагедию с Пунтус/http://globallookpress.com/

Старший сын актрисы Анны Михалковой Андрей Баков, судя по всему, не очень долго переживал трагедию, которая произошла с его подругой моделью Ксенией Пунтус. Девушка, как известно, по предварительным данным, выпала из окна квартиры Анны Михалковой. Туда она пришла как раз с Андреем Баковым.

Андрей Баков с братьями. Фото
Внук Михалкова уже веселится после трагедии с Пунтус/скрин телеграм-канал «Только никому»

В Сеть попали снимки с «безудержного веселья». На фотографиях можно увидеть, как сын актрисы Юлии Высоцкой и режиссера Андрея Кончаловского 16-летний Петр весело проводит время в компании братьев Баковых Сергея и Андрея.

«Похоже, недавняя трагедия, произошедшая в квартире последних, никак не повлияла на их настроение — тусовка у Сережи и Андрея продолжается», — сообщает телеграм-канал «Только никому».

Напомним, что Ксения Пунтус была переведена из отделения реанимации в травматологию Боткинской больницы. Состояние здоровья девушки больше не вызывает опасений у медиков. В то же время известно, что к ней пускают только родственников.

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Андрей БаковКсения ПунтусНикита МихалковНовости googleПетр КончаловскийПунтус новости
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Внук Михалкова после трагедии с Пунтус продолжил веселье в компании братьев
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