Внук Михалкова после трагедии с Пунтус продолжил веселье в компании братьев

Молодой человек проводит время в обществе Сергея Бакова и Петра Кончаловского.

Старший сын актрисы Анны Михалковой Андрей Баков, судя по всему, не очень долго переживал трагедию, которая произошла с его подругой моделью Ксенией Пунтус. Девушка, как известно, по предварительным данным, выпала из окна квартиры Анны Михалковой. Туда она пришла как раз с Андреем Баковым.

В Сеть попали снимки с «безудержного веселья». На фотографиях можно увидеть, как сын актрисы Юлии Высоцкой и режиссера Андрея Кончаловского 16-летний Петр весело проводит время в компании братьев Баковых Сергея и Андрея.

больше по теме Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию Состояние пострадавшей девушки постепенно улучшается.

«Похоже, недавняя трагедия, произошедшая в квартире последних, никак не повлияла на их настроение — тусовка у Сережи и Андрея продолжается», — сообщает телеграм-канал «Только никому».

Напомним, что Ксения Пунтус была переведена из отделения реанимации в травматологию Боткинской больницы. Состояние здоровья девушки больше не вызывает опасений у медиков. В то же время известно, что к ней пускают только родственников.