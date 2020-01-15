Малышева в эфире «Жить здорово!» перепела хит Билли Айлиш

Телеведущая призналась, что песни восемнадцатилетней американской звезды ей по душе.

Телеведущая Елена Малышева в эфире своей программы «Жить здорово!» перепела хит известной американской исполнительницы 18-летней Билли Айлиш.

В студию к звезде пожаловал некий молодой человек. Во время беседы с ним телеведущая неожиданно показала, что прекрасно разбирается в последних музыкальных трендах.

«Какой красивый мальчик. Совсем другой. Как тебе Билли Айлиш?» — заявила Елена Малышева и затянула один из главных хитов американской исполнительницы.

«Хорошая», — только и смог вымолвить потрясенный молодой человек. «Хорошая. Мне тоже нравится», — ответила на это Елена Малышева.

Отметим, что Билли Айлиш, которой сейчас 18 лет, родилась в Лос-Анджелесе. Она стала известной в 2016 году после выхода дебютного сингла Ocean Eye» на SoundCloud. Елена Малышева — популярная телеведущая. Ее программа «Жить здорово!» — одна из самых рейтинговых на Первом канале. В эфире программы Малышева уже не раз удивляла зрителей странными поступками.