«Я люблю тебя, родная»: Агутин поздравил Варум с годовщиной

Леонид Агутин опубликовал в Инстаграм кадры с фотосессии 97 года и трогательное признание в любви своей жене – Анжелике Варум. Исполнитель хитов «Хоп-хей-ла-ла-лей» и «Все в твоих руках» сообщил, что сегодня у них с женой годовщина – 22 года, как они стали парой. На архивных снимках влюбленные позируют в черной одежде с гитарами в руках. Агутин не раз говорил, что считает Анжелику своей музой и еще раз подтвердил свои чувства.

«Я люблю тебя, родная, и хочу, чтобы ты была счастлива! Когда ты улыбаешься, весь мир вокруг озаряется ярким и теплым светом. Жаль, конечно, что время летит так быстро. Но ведь так стремительно пролетает только хорошее время. Нам очень повезло. Я не представляю, чтобы я делал без тебя, без твоей нежности и мудрости», — написал музыкант.

Роман Агутина и Варум начался в январе 1998 года, поженились они в Венеции в 2000 году. Супруги вместе воспитали дочь Елизавету, которая живет в Майами. Также у певца есть дочь Полина от Марии Воробьевой.

В своем признании 51-летний Агутин пожелал, чтобы их любовь с 50-летней Варум продолжалась.

Публикация музыканта за считанные часы собрала почти 80 тысяч лайков. С годовщиной влюбленных поздравили Игорь Николаев, Наталья Подольская, Катя IOWA и другие звезды. Поклонники тоже порадовались долгому союзу любимых исполнителей и даже сравнили супругов с Мадонной и Бандерасом.

«Нежность разливается внутри! Вы такие драйвовые, страстные. Долгих лет», — написала певица IOWA. «Поздравляю, ребята! Все начиналось на моих глазах! Как вчера!» — прокомментировал пост музыкант Игорь Николаев.

«Красивые, счастливые, лучшие», «Счастья вам», — пишут комментаторы.