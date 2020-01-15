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Симоньян решилась на четвертого ребенка после послания Путина

Тина Канделаки тоже задумалась о третьем отпрыске.

Симоньян решилась на четвертого ребенка после послания Путина
Маргарита Симоньян. Фото Global look press.

На ежегодном послании президента России Федеральному собранию 15 января Владимир Путин показал, что его явно волнует тема рождаемости в стране. «Очевидно, что в современном мире эта проблема наряду со старением будет одной из самых главных», — заметила в своем Telegram-канале Тина Канделаки, которая оказалась в числе приглашенных журналистов.

Правда с ведущей случился небольшой казус – ей не хватило места. Решила проблему звезда довольно просто – села на один стул с генеральным директором «Коммерсантъ-холдинга» Владимиром Желонкиным.

На послании стало известно, что программу материнского капитала предложено продлить, причем надолго, минимум до 2026 года. При рождении третьего ребенка теперь разрешат гасить 450 000 рублей ипотеки. «У меня как раз ипотечный кредит взят. Хозяйке на заметку», — радостно прокомментировала Тина новость.

Кроме того, Путин предложил ввести выплаты на детей до 7 лет уже с этого года. И обеспечить бесплатным горячим питанием школьников с 1 по 4 класс.

После таких новостей дрогнула не только Канделаки, задумавшаяся о третьем наследнике, но и Маргарита Симоньян, у которой уже есть трое отпрысков.

«Короче, всем рожать. Придется идти на четвертого», — написала она в Telegram-канале.

Телеграм Симоньян. Фото
Telegram-канал Маргариты Симоняьн. Фото: скриншот https://t.me/margaritasimonyan
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КанделакиМаргарита СимоньянТина Канделаки
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Симоньян решилась на четвертого ребенка после послания Путина
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