Максим Дунаевский заявил, что российское кино стало государственной идеологией

По словам композитора, кино в идеале должно кормить само себя.

Композитор Максим Дунаевский подверг критике современный российский кинематограф. Он напомнил, что в стране есть Фонд киноискусства, хотя, к примеру, Музфонда и Литфонда почему-то не существует.

Как считает композитор, это, конечно, вовсе не значит, что всех кинодеятелей нужно в срочном порядке отпустить на вольные хлеба. «Вы кормите то, что по идее должно само себя кормить. Значит, вы считаете кино государственной идеологией. Значит, это государственная позиция», — заметил Максим Дунаевский.

Композитор отметил, что сегодня творчество в России, к сожалению, находится в загоне. Все новые имена, как он считает, пришли ненадолго. Их хватит только на определенный отрезок времени. Затем они просто исчезнут из поля зрения.

Дунаевский также сказал, что за выдающимися композиторами и художниками сегодня никто не стоит. «Музыку пишут, да, но нет авторитета, нет влияния», — подчеркнул композитор, слова которого приводит «АиФ».