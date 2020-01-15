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Максим Дунаевский заявил, что российское кино стало государственной идеологией

По словам композитора, кино в идеале должно кормить само себя.

Максим Дунаевский заявил, что российское кино стало государственной идеологией
Дунаевский раскритиковал кинематограф/http://globallookpress.com/

Композитор Максим Дунаевский подверг критике современный  российский кинематограф. Он напомнил, что в стране есть Фонд киноискусства, хотя, к примеру, Музфонда и Литфонда почему-то не существует.

Как считает композитор, это, конечно, вовсе не значит, что всех кинодеятелей нужно в срочном порядке отпустить на вольные хлеба. «Вы кормите то, что по идее должно само себя кормить. Значит, вы считаете кино государственной идеологией. Значит, это государственная позиция», — заметил Максим Дунаевский.

Композитор отметил, что сегодня творчество в России, к сожалению, находится в загоне. Все новые имена, как он считает, пришли ненадолго. Их хватит только на определенный отрезок времени. Затем они просто исчезнут из поля зрения.

Дунаевский также сказал, что за выдающимися композиторами и художниками сегодня никто не стоит. «Музыку пишут, да, но нет авторитета, нет влияния», — подчеркнул композитор, слова которого приводит «АиФ».

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Максим Дунаевский заявил, что российское кино стало государственной идеологией
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