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«Неземная»: Ходченкова показала честное фото без макияжа и фотошопа

Актриса из военной драмы Станислава Говорухина «Благословите женщину» привлекла внимание общественности после слухов о романе со Слепаковым.

«Неземная»: Ходченкова показала честное фото без макияжа и фотошопа
Светлана Ходченкова (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Светлана Ходченкова привлекла внимание общественности после слухов о романе с экс-капитаном команды КВН «Сборная Пятигорска». На личной страничке микроблога актриса из военной драмы Станислава Говорухина «Благословите женщину» поделилась портретным снимком, отказавшись от фильтров и фотошопа. Кроме того, знаменитость позировала перед объективом фотокамеры без макияжа. Ходченкова восхитила верных почитателей в Instagram, вызвав множество одобрительных откликов.

«Неземная», «Какая вы красива. Обожаю!!», «Талант и красота», «Естественная красота», «Сразу вспомнился фильм «Благословите женщину»… Сколько в вас нежности», «Нереально красивая», — обратились к Светлане ее поклонники.

Ранее в интервью с Вадимом Верником актриса рассказала о том, что между театром и кино, она выбирает второе, сознательно отдавая приоритет киносъемкам. По словам Светланы, игра перед публикой требует полной самоотдачи, а для этого ей нужно как минимум на месяц «закрыться» от съемочного процесса, сконцентрировавшись только на постановке.

Высказалась актриса и о предполагаемом романе с Семеном Слепаковым. Ходченкова подметила, что в прессе постоянно появляются домыслы такого характера, стоит только каким-то известным артистам появиться вместе на светском мероприятии. Светлана не стала скрывать: они с юмористом обсудили свой гипотетический роман, посмеявшись над изобретательностью репортеров.

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Тэги:

естественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильСветлана ХодченковаСемен Слепаков
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«Неземная»: Ходченкова показала честное фото без макияжа и фотошопа
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