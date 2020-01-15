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«Молитвой меня поддержите»: Рождественская попала в больницу

Известный фотограф находится под наблюдением врачей.

«Молитвой меня поддержите»: Рождественская попала в больницу
Катя Рождественская. фото: globallookpress.com/

Дочь Роберта Рождественского Екатерина является известным фотографом и дружит со знаменитостями. Она часто высказывается о последних событиях в соцсетях и делится архивными фото со своим отцом. Однако новогодние праздники закончились для нее не лучшим образом. Женщина была вынуждена сообщить, что попала в больницу с двухсторонним воспалением легких.

В соцсети Екатерина опубликовала фото, на котором лежит под капельницей в больничной палате. «Загремела тут в больницу с тяжелой вирусной пневмонией», — отметила она. Женщина пояснила, что не сразу обратилась к врачам. «Это не то, что я месяц ждала — всего каких-то 5 дней и обширное двустороннее воспаление, 39, все прилагающиеся прелести. Так что берегите себя, и молитвой меня поддержите, пожалуйста…» — рассказала она.

Многие звезды поддержали Рождественскую и предложили ей помощь. «Катюша! Держись! Выздоравливай скорее! Если что-то нужно, мы на связи всегда», — отозвалась Александра Савельева. «Катюша, выздоравливай! Может могу что- то для тебя сделать!?» — присоединилась Татьяна Веденеева. «Выздоравливай!» — написала Марина Юдашкина. «Катя, дай бог…. Выздоравливай! Сил тебе, обнимаю», — не осталась равнодушной и Александра Стриженова. Елена Малышева также предложила оказать помощь.

Напомним, что Екатерина состояла в браке с журналистом Дмитрием Бирюковым. Свидетелем на их свадьбе был сам Иосиф Кобзон, но их союз оказался непрочным. У 62-летней женщины есть трое сыновей: 33-летний Алексей, 31-летний Дмитрий и 19-летний Данила.

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«Молитвой меня поддержите»: Рождественская попала в больницу
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