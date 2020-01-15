Как и многие дамы, на встречу с главой государства журналистка пришла в красном.

Тине Канделаки не хватило места на ежегодном послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Встреча проходит ежегодно, в этом году она уже 16-я по счету.

«Первый раз вижу, чтобы на послании не хватило стульев всем приглашенным», — написала в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT.

Впрочем, Канделаки не сильно расстроилась и не стала устраивать разбирательств на публике. И просто села с генеральным директором «Коммерсантъ-холдинга» Владимиром Желонкиным на один стул. Похоже, что медиа-деятелю такое соседство оказалось приятным. На фото, которое телеведущая разместила в своем Telegram-канале, они оба выглядят вполне довольными своим положением.

Отметим, что на встречу с президентом России Тина Канделаки пришла в ярко-красном костюме. Этот цвет часто выбирают журналистки, изначально так девушки старались привлечь к себе внимание президента, ну а сейчас это уже что-то вроде униформы сотрудниц СМИ. Кстати, костюм ведущей нельзя назвать деловым.