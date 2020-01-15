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Канделаки не хватило места на ежегодном послании президента России

Как и многие дамы, на встречу с главой государства журналистка пришла в красном.

Канделаки не хватило места на ежегодном послании президента России
Тина Канделаки. Фото Global look press.

Тине Канделаки не хватило места на ежегодном послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Встреча проходит ежегодно, в этом году она уже 16-я по счету.

«Первый раз вижу, чтобы на послании не хватило стульев всем приглашенным», — написала в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT.

Впрочем, Канделаки не сильно расстроилась и не стала устраивать разбирательств на публике. И просто села с генеральным директором «Коммерсантъ-холдинга» Владимиром Желонкиным на один стул. Похоже, что медиа-деятелю такое соседство оказалось приятным. На фото, которое телеведущая разместила в своем Telegram-канале, они оба выглядят вполне довольными своим положением.

Канделаки. Фото
Тина Канделаки и Владимир Желонкин. Фото: скриншот https://t.me/tikandelaki

Отметим, что на встречу с президентом России Тина Канделаки пришла в ярко-красном костюме. Этот цвет часто выбирают журналистки, изначально так девушки старались привлечь к себе внимание президента, ну а сейчас это уже что-то вроде униформы сотрудниц СМИ. Кстати, костюм ведущей нельзя назвать деловым.

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КанделакиМаргарита СимоньянТина Канделаки
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Канделаки не хватило места на ежегодном послании президента России
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