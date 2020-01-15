Анастасия Заворотнюк отпраздновала день рождения дочери в больнице

14 января старшей наследнице Анастасии Заворотнюк Анне исполнилось 24 года. Обычно современные девушки хвастаются в своих блогах моментами торжества, но у Ани случай особый. Ее мама переживает тяжелый недуг, поэтому она обошлась лишь скромной публикацией в сторис, где показала поздравления от своих подруг.

Чуть позже в прессе появилась информация о том, что Анна все-таки отметила свой день рождения с мамой. В частности, об этом сообщил Telegram-канал Mash, ссылаясь на свои источники. Увы, но празднование состоялось в больничной палате.

Кроме дочери Ани, в клинику приехал сын актрисы Майкл, мама звезды, народная артистка России Валентина Борисовна Заворотнюк, и ее помощница.

По данным канала, актриса в этой больнице находится недавно. До этого любимица публики проходила лечение в другой клинике, сейчас ей делают реабилитационные процедуры.