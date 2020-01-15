«Любимый, мудрый, лучший муж»: Орбакайте обратилась к отцу своей дочери

Не секрет для многих, что дочь Примадонны отечественного шоу-бизнеса старше своего третьего мужа — бизнесмена Михаила Земцова — на шесть лет. 15 января возлюбленный Кристины Орбакайте отмечает свое 42-летие. В день рождения своей второй половинки певица обратилась к имениннику, опубликовав на личной страничке в Instagram архивные кадры, на которых она с Земцовым позировала на красной дорожке светского мероприятия, находясь под прицелом фотокамер.

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По словам певицы, своего мужа она считает лучшим отцом. От предпринимателя Кристина родила долгожданную дочку Клавдию. Внучке Аллы Борисовны исполнилось семь лет. Наследница актрисы увлекается балетом и учит испанский язык. От предыдущих отношений с певцом Владимиром Пресняковым-младшим у Орбакайте есть старший сын — 28-летний Никита. В июле 2017 года музыкант женился на Алене Красновой. От бизнесмена Руслана Байсарова певица родила сына Дени, ему 21 год.

«Сегодня твой День рождения! Любимый, мудрый, заботливый — самый лучший муж и папа!» — отметила Орбакайте.

Напомним, что ранее стало известно о том, что экс-возлюбленный певицы, бизнесмен Руслан Байсаров, взял в жены 18-летнюю Аламат. Девушка фактически стала второй супругой предпринимателя.

Бывший зять Аллы Борисовны состоит в официальном браке с Мадиной Гайтаевой. Их свадьба состоялась еще в 2009 году. Байсаров старше своей новоиспеченной супруги Аламат на тридцать три года. Новый брак предпринимателя был заключен по мусульманским традициям.