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«Любимый, мудрый, лучший муж»: Орбакайте обратилась к отцу своей дочери

15 января возлюбленный певицы - бизнесмен Михаил Земцов - отмечает свой день рождения.

«Любимый, мудрый, лучший муж»: Орбакайте обратилась к отцу своей дочери
Кристина Орбакайте (Фото: Globallookpress.com)

Не секрет для многих, что дочь Примадонны отечественного шоу-бизнеса старше своего третьего мужа — бизнесмена Михаила Земцова — на шесть лет. 15 января возлюбленный Кристины Орбакайте отмечает свое 42-летие. В день рождения своей второй половинки певица обратилась к имениннику, опубликовав на личной страничке в Instagram архивные кадры, на которых она с Земцовым позировала на красной дорожке светского мероприятия, находясь под прицелом фотокамер.

По словам певицы, своего мужа она считает лучшим отцом. От предпринимателя Кристина родила долгожданную дочку Клавдию. Внучке Аллы Борисовны исполнилось семь лет. Наследница актрисы увлекается балетом и учит испанский язык. От предыдущих отношений с певцом Владимиром Пресняковым-младшим у Орбакайте есть старший сын — 28-летний Никита. В июле 2017 года музыкант женился на Алене Красновой. От бизнесмена Руслана Байсарова певица родила сына Дени, ему 21 год.

«Сегодня твой День рождения! Любимый, мудрый, заботливый — самый лучший муж и папа!» — отметила Орбакайте.

Напомним, что ранее стало известно о том, что экс-возлюбленный певицы, бизнесмен Руслан Байсаров, взял в жены 18-летнюю Аламат. Девушка фактически стала второй супругой предпринимателя.

Бывший зять Аллы Борисовны состоит в официальном браке с Мадиной Гайтаевой. Их свадьба состоялась еще в 2009 году. Байсаров старше своей новоиспеченной супруги Аламат на тридцать три года. Новый брак предпринимателя был заключен по мусульманским традициям.

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Алла Пугачевадети звездЗвездные детиКлавдия ЗемцоваКристина ОрбакайтеМаксим ГалкинМихаил Земцов
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«Любимый, мудрый, лучший муж»: Орбакайте обратилась к отцу своей дочери
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