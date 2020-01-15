Смолов оставил внучку Ельцина и улетел на сборы в Испанию

Футболист московского «Локомотива» Федор Смолов ставил свою юную возлюбленную, внучку первого президента России Бориса Ельцина 17-летнюю Марию Юмашеву и улетел в Испанию на сборы своей команды. Здесь он пробудет до 27 января.

Известно, что команда Смолова на сборах проведет три контрольные встречи: 20 января с румынским «Стяуа», 23 числа с хорватским «Осиеком», 26-го с корейским «Чонбуком», сообщает «Спорт-Экспресс».

Отметим, что ранее Федор Смолов отдыхал на «острове миллионеров» Сен-Барт на Карибах вместе с несовершеннолетней Марией Юмашевой.

Несколько дней назад появилась информация, что футболист, который ранее состоял в отношениях с моделью Викторией Лопыревой, сделал предложение своей возлюбленной. Якобы свадьбу они собираются сыграть, как только девушке исполнится 18 лет. Впрочем, агент Федора Смолова эту информацию не подтвердила. Она заявила, что ей ничего неизвестно о планах игрока жениться.