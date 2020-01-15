«Два характера, две сильные личности»: мать Пелагеи высказалась о разводе певицы

По словам Светланы Хановой, она в отношения звездной пары никогда не вмешивалась и своих советов не давала.

Светлана Ханова, мать певицы Пелагеи, которая работает ее продюсером, высказалась о разводе своей дочери с хоккеистом московского ЦСКА Иваном Телегиным. Не так давно исполнительница заявила, что рассталась с мужем. У них, как известно, есть двухлетняя дочка Таисия.

Как считает Светлана Ханова, так сложилась жизнь, что Телегин и Пелагея расстались.

«Два характера, две сильные личности… Будет дальше жить и растить дочку. Я не вмешиваюсь, не даю ей советов. Я ее продюсер в творчестве, но не в жизни», — заметила Светлана Ханова.

больше по теме Пелагея сделала официальное заявление о разводе с мужем Хоккеиста Ивана Телегина не так давно заметили в обществе другой женщины.

При этом женщина подчеркнула, что с хоккеистом у нее всегда были хорошие отношения. Сейчас они также общаются. К примеру, поздравили друг друга с Новым годом.

В то же время Светлана подчеркнула, что причиной развода стали не деньги, как некоторые сегодня считают. После расставания, как уверена Ханова, ее дочь обо всем договорилась с Телегиным. Женщина заметила, что спортсмен — не жадный мужчина, и свою дочь на произвол судьбы не бросит, сообщает «Комсомольская правда».