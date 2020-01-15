НОВОСТИ

«Это событие не было запланировано»: Дунаевский раскрыл детали рождения старшей дочери

По словам композитора, у него был короткий роман с Ниной Спадой.

«Это событие не было запланировано»: Дунаевский раскрыл детали рождения старшей дочери
Дунаевский рассказал о своих детях/http://globallookpress.com/

Композитор Максим Дунаевский вспомнил свой короткий роман с филологом Ниной Спадой. От этих отношений на свет появилась его старшая дочь Алина.

«Это событие не было запланировано. Но когда девочка родилась, я ее признал и помогал ей», — отметил композитор.

По словам Дунаевского, вскоре Нина Спада вместе с дочкой перебралась жить в Париж. Она попросила композитора не участвовать в воспитании дочери. Тем более, что во Франции у Алины появился отчим. Однако французский муж Нины Спады через несколько лет скончался. Она обратилась за помощью к Дунаевскому, который не отказал и взял на содержание свою дочь.

Как сказал композитор, сейчас Алине уже 37 лет. Иногда он с ней общается. Если девушка когда-нибудь приедет жить в Россию, то он, безусловно, окажет ей финансовую помощь. Правда, пока на родину она возвращаться не планирует.

Высказался он и о своем сыне от актрисы Натальи Андрейченко Мите. Ходили слухи, будто бы он отдал ребенка много лет назад на воспитание второму мужу артистки Максимилиану Шеллу.

Дунаевский отметил, что с сыном у него замечательные отношения. Когда композитор на девять лет переезжал в США, то часто виделся с Митей. Сын в те годы много времени проводил у родного отца, сообщает «Комсомольская правда».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Максим ДунаевскийНина СпадаНовости googleПарижФранция
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Это событие не было запланировано»: Дунаевский раскрыл детали рождения старшей дочери
Интересно?
Поделись с друзьями: