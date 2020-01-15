«Это событие не было запланировано»: Дунаевский раскрыл детали рождения старшей дочери

По словам композитора, у него был короткий роман с Ниной Спадой.

Композитор Максим Дунаевский вспомнил свой короткий роман с филологом Ниной Спадой. От этих отношений на свет появилась его старшая дочь Алина.

«Это событие не было запланировано. Но когда девочка родилась, я ее признал и помогал ей», — отметил композитор.

По словам Дунаевского, вскоре Нина Спада вместе с дочкой перебралась жить в Париж. Она попросила композитора не участвовать в воспитании дочери. Тем более, что во Франции у Алины появился отчим. Однако французский муж Нины Спады через несколько лет скончался. Она обратилась за помощью к Дунаевскому, который не отказал и взял на содержание свою дочь.

Как сказал композитор, сейчас Алине уже 37 лет. Иногда он с ней общается. Если девушка когда-нибудь приедет жить в Россию, то он, безусловно, окажет ей финансовую помощь. Правда, пока на родину она возвращаться не планирует.

Высказался он и о своем сыне от актрисы Натальи Андрейченко Мите. Ходили слухи, будто бы он отдал ребенка много лет назад на воспитание второму мужу артистки Максимилиану Шеллу.

Дунаевский отметил, что с сыном у него замечательные отношения. Когда композитор на девять лет переезжал в США, то часто виделся с Митей. Сын в те годы много времени проводил у родного отца, сообщает «Комсомольская правда».