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«Приглашаем на нашу свадьбу»: жена Прилучного сделала неожиданное признание

Агата Муцениеце приятно провела время в Лондоне с Дарьей Мороз.

«Приглашаем на нашу свадьбу»: жена Прилучного сделала неожиданное признание
«Прилучные будни» на YouTube-канале. Стоп-кадр

Чета Павла Прилучного и Агаты Муцениеце не перестает обсуждаться в СМИ. Журналисты то и дело приписывают конфликты семье и даже драки, сообщают о предполагаемых любовницах актера. В последнее время роль «третьей лишней» все чаще стали отводить бывшей жене Константина Богомолова Дарье Мороз.

Агата Муцениеце старается «держать лицо» и не реагировать на слухи. Тем не менее, совершенно очевидно, что разговоры вокруг ее семьи девушку задевают. В своем блоге «Прилучные будни» на YouTube-канале она то и дело старается эту ситуацию если не замять, то хотя бы перевести в шутку. В прошлом выпуске актриса попросила прокомментировать мужа предполагаемый роман с Мороз, на что тот просто коротко ответил «да». Несмотря на просьбы жены сказать что-то более развернутое, мужчина просто прекратил разговор.

В последнем же влоге Агата неожиданно предстала в кадре вместе с самой «разлучницей».

«Мы с Дашей хотим сделать признание. Она рассталась со своим мужем давно, я тоже недавно, и мы вместе проводим каникулы в Лондоне. Я хочу поменять фамилию», — заявила Муцениеце.

После этого девушки поцеловались и продолжили диалог.

«Прилучные будни» на YouTube-канале. Фото
«Прилучные будни» на YouTube-канале. Стоп-кадр

«Следующие статьи должны быть такими: «Агата с непроизносимой фамилией подтвердила роман с Дарьей Мороз и взяла ее фамилию»», — подхватила шутку вторая девушка. «Агата Мороз! Приглашаем всех на нашу свадьбу», — сказала Муцениеце.

После этого Дарья заявила, что Павел Прилучный потерял свой шанс, а Агата извинилась за содеянное.

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«Приглашаем на нашу свадьбу»: жена Прилучного сделала неожиданное признание
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