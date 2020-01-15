Дунаевский объяснил, почему вместо Вертинской Мэри Поппинс сыграла Андрейченко

Как сказал композитор, актрисе не понравились песни и от роли она отказалась.

Композитор Максим Дунаевский объяснил, почему в знаменитой картине «Мэри Поппинс, до свидания!» актрису Анастасию Вертинскую пришлось заменить на его бывшую супругу Наталью Андрейченко. Многие в те годы считали, что Дунаевский продвинул свою тогдашнюю жену на главную роль.

Как отметил композитор, ему очень не нравится, когда режиссеры снимают в картинах своих жен и любовниц. В то же время он признал, что главная роль изначально предназначалась для Вертинской.

«Когда Вертинская приехала на съемки и я поставил ей кассету с уже записанными песнями, Настя изменилась в лице: «Я представляла Мэри Поппинс совершенно другой. Своенравной, более приземленной. Ваши песни совсем не совпадают с тем, что я собиралась играть», — сказал Дунаевский и добавил, что от роли звезда отказалась.

больше по теме Максим Дунаевский вступился за сына Вышедший за семейные рамки скандал с сыном знаменитого композитора и актрисы Натальи Андрейченко, обвиняемым в краже миллиона долларов, получил продолжение

В итоге пришлось искать срочную замену. Режиссер Леонид Квинихидзе случайно приехал домой к Дунаевскому. Он увидел Андрейченко и предложил ее на главную роль. Она как раз родила сына Митю, была очень худой.

Спорить с режиссером Дунаевский не стал, да и Андрейченко выразила желание сыграть в картине. Кстати, песни, которые так не понравились Вертинской, Андрейченко, наоборот, пришлись по душе, сообщает «Комсомольская правда».