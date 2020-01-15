НОВОСТИ

Дунаевский объяснил, почему вместо Вертинской Мэри Поппинс сыграла Андрейченко

Как сказал композитор, актрисе не понравились песни и от роли она отказалась.

Дунаевский объяснил, почему вместо Вертинской Мэри Поппинс сыграла Андрейченко
Дунаевский вспомнил, как Вертинская отказалась играть Мэри Поппинс/http://globallookpress.com/

Композитор Максим Дунаевский объяснил, почему в знаменитой картине «Мэри Поппинс, до свидания!» актрису Анастасию Вертинскую пришлось заменить на его бывшую супругу Наталью Андрейченко. Многие в те годы считали, что Дунаевский продвинул свою тогдашнюю жену на главную роль.

Как отметил композитор, ему очень не нравится, когда режиссеры снимают в картинах своих жен и любовниц. В то же время он признал, что главная роль изначально предназначалась для Вертинской.

«Когда Вертинская приехала на съемки и я поставил ей кассету с уже записанными песнями, Настя изменилась в лице: «Я представляла Мэри Поппинс совершенно другой. Своенравной, более приземленной. Ваши песни совсем не совпадают с тем, что я собиралась играть», — сказал Дунаевский и добавил, что от роли звезда отказалась.

В итоге пришлось искать срочную замену. Режиссер Леонид Квинихидзе случайно приехал домой к Дунаевскому. Он увидел Андрейченко и предложил ее на главную роль. Она как раз родила сына Митю, была очень худой.

Спорить с режиссером Дунаевский не стал, да и Андрейченко выразила желание сыграть в картине. Кстати, песни, которые так не понравились Вертинской, Андрейченко, наоборот, пришлись по душе, сообщает «Комсомольская правда».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ВертинскаяЛеонид КвинихидзеМаксим ДунаевскийМэри ПоппинсНаталья Андрейченко
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дунаевский объяснил, почему вместо Вертинской Мэри Поппинс сыграла Андрейченко
Интересно?
Поделись с друзьями: