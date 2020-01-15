«Напугал!»: люди ужаснулись, увидев постаревшего рыжего «Иванушку»

На Бали музыкант отпустил бороду и сильно обгорел на солнце.

12 января бывшая супруга Андрея Григорьева-Апполонова родила сына от нового мужа, баскетболиста Андрея Зубкова. Музыкант никак не прокомментировал это событие, однако счел нужным похвастаться в личном блоге своим шикарным отдыхом на Бали.

больше по теме Климова и Чадов отожгли на Бали под песню «Иванушек» Кадры с танцующей звездой выложил в Сеть актер.

На кадрах, выставленных в Сеть, оказалось море, пляж и девушки модельной внешности. Очевидно, что мужчина всеми силами старается «держать лицо».

Однако последний снимок ужаснул многих. Спустя несколько дней активного отдыха на курорте со всеми вытекающими последствиями Апполонов предстал на фото в Instagram с покрасневшими глазами, небрежно отросшей щетиной, обгоревшей кожей и сетью морщин возле глаз.

«А годы летят. Наши годы, как птицы…», «Напугал! Я спать уже собиралась, а тут…», «Какой красивый дедок», «Небритый… Пьяный…» — написали фолловеры Андрея в его блоге.

Впрочем, немало оказалось и тех, кому понравился естественный снимок певца. Даже актриса и телеведущая Екатерина Стриженова похвалила музыканта, назвав его «солнечным».

Кстати, компанию Григорьеву-Апполонову на Бали составили несколько российских звезд, включая Настасью Самбурскую, Екатерину Климову и Алексея Чадова, об этом мы писали ранее.