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Александр Серов пострадал в перестрелке около кафе

Известному певцу выстрелили в ногу из травматического пистолета.

Александр Серов пострадал в перестрелке около кафе
Серова ранили около кафе/http://globallookpress.com/

Певец Александр Серов угодил в больницу с огнестрельным ранением. Происшествие случилось в конце прошлого года, но стало о нем известно только сейчас. Как рассказал популярный исполнитель, незадолго до Нового года он отдыхал в кафе вместе со своими друзьями. По соседству расположилась другая компания молодых людей. В какой-то момент, когда все гости заведения уже были в изрядном подпитии, завязалась беседа на повышенных тонах.

«Там началась потасовка — вышли на улицу поговорить, разобраться, так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался травматический пистолет и он выстрелил мне в ногу! Конечно, я перепугался!» — заметил артист.

В итоге Серова доставили в Институт хирургии имени Вишневского. Доктора извлекли пулю. Сейчас, как сказал исполнитель, он частый гость в больнице. Консультируется с врачами. Музыкант, по собственному признанию, прихрамывает. Серов отметил, что очень благодарен врачам, которые смогли извлечь пулю.

Добавим, что в последнее время музыкант то и дело попадает в различные передряги. Многие помнят, как он выяснял отношения с бывшей любовницей Дарьей Друзьяк. Девушка утверждала, что потеряла от кумира ребенка. Также непросто складываются у Серова отношения с дочкой Мишель, которая год назад вышла замуж, сообщает «СтарХит».

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Александр Серов пострадал в перестрелке около кафе
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