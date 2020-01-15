Нетиевского обязали выплатить «Уральским пельменям» 870 тысяч рублей

Шоумен и бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский потерпел неудачу в суде. Как известно, уже несколько лет он «воюет» с бывшими коллегами по шоу. Судебным заседаниям на данный момент не видно конца. У каждой из сторон своя правда.

Между тем Мосгорсуд не встал на сторону Сергея Нетиевского и отклонил его апелляцию. Иск касался первого выпуска программы «Уральские пельмени», которая вышла на экран в 2009 году. Тогда название шоу было таким: «Уральские пельмени — 16 лет вместе. Потому что гладиолус!». Теперь шоумен, согласно решению суда, должен выплатить бывшим коллегам 870 тысяч рублей.

Как отметили в компании Нетиевского, их удивляет, что суд принял решение взять доход с того шоу и поделить его между всеми артистами. Бывшие коллеги, как сказал шоумен, не создавали это сложное аудиовизуальное произведение. Как считает бывший директор, они в той программе были только актерами и авторами.

Нетиевский отметил, что именно он и его компания несли все риски по продвижению программы, от которой были без ума многие телезрители, сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что Нетиевский не раз говорил о причинах ухода из шоу. По его словам, он просто перестал расти в творческом коллективе и развиваться. Сами же «Уральские пельмени» считают, что их бывший шеф просто проворовался. Они не раз подчеркивали в беседах с журналистами, что Нетиевский не отчитывался за все финансовые потоки в коллективе.

Однажды случился некий неприятный инцидент, связанный с деньгами, который остальные участники коллектива уже не смогли простить Нетиевскому. Правда, что конкретно случилось, участники шоу пока не озвучили. Тем не менее, не так давно, к примеру, Дмитрий Брекоткин отмечал, что Нетиевский был важным звеном в команде, генератором идей. Сам шоумен также говорил, что он был как клей, благодаря чему все участники мирно жили под одной крышей. После его ухода другие члены команды также стали постепенно отдаляться друг от друга.