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«Люблю тебя и горжусь»: Пригожин нежно поздравил младшую дочь с 21-летием

Елизавета, рожденная от гражданского брака с Лейлой Фаттаховой, отмечает день рождения.

«Люблю тебя и горжусь»: Пригожин нежно поздравил младшую дочь с 21-летием
Дочери Пригожина исполнился 21 год/http://globallookpress.com/

Продюсер Иосиф Пригожин в Instagram нежно поздравил свою младшую дочь Елизавету с 21-м днем рождения. Как отметил продюсер, сегодня у него и наследницы особенный день. Она наконец-то стала полностью совершеннолетней.

«В связи с этим хочется не только публично поздравить её, но и отметить тот факт, что она окончила досрочно университет на полтора года раньше, что вызывает у меня особенную гордость. Дальше начинается взрослая самостоятельная жизнь. С днём рождения, любимая доченька! Спасибо тебе большое, что не подводишь и доверяешь моим советам. Люблю тебя и горжусь. Всегда рядом. И отдельное спасибо за тебя твоей маме», — заметил продюсер.

Отметим, что с Лейлой Фаттаховой в гражданском браке Иосиф Пригожин прожил семь лет. Она работала менеджером по подбору артистов в компании «Союз». Потом стала владелицей одного из пиар-агентств столицы.

Добавим, что у Пригожина, как и у его сегодняшней супруги певицы Валерии, очень теплые отношения с Фаттаховой. Они часто проводят время вместе. Также у Пригожина есть сын и дочь от первого брака.

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ВалерияЕлизавета ПригожинаИосиф ПригожинЛейла ФаттаховаНовости google
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«Люблю тебя и горжусь»: Пригожин нежно поздравил младшую дочь с 21-летием
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