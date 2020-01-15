«Меня поразило лицо невесты»: Миро прокомментировала женитьбу Байсарова

Впервые за долгое время блогер нашла теплые слова в адрес героя своей заметки.

Едкий на слово блогер Лена Миро удивила своим последним постом. На сей раз она решила прокомментировать нашумевшую женитьбу бывшего гражданского мужа Кристины Орбакайте Руслана Байсарова. Миллионер выбрал себе в жены 18-летнюю чеченку Аламат.

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«Байсаров взял в жены девушку с очень породистым лицом. На этом лице, как в открытой книге, читается достойный образ жизни предков. Прямые, четкие линии, идеальные пропорции, здоровье и естественная красота – все это я вижу на этом лице – лице королевы», — написала она.

После чего Миро предложила изучить внешность популярных инста-моделей. На продемонстрированных блогером снимках трудно увидеть разницу между девушками.

«Это штампованные ряшки с явными следами доступной пластической хирургии на них», — прокомментировала Лена. Тем не менее, считает Миро, это не позволило «дешевкам» превратиться в королев. Блогер уверена, что при неправильном образе жизни благородные породистые лица могут стать дешевыми, а вот обратное превращение, увы, невозможно.