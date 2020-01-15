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«Он жил с паутиной, молью и пылью»: Романовская поведала о прошлом с Джигарханяном

Из рассказа пианистки создается впечатление, что режиссер был абсолютно беспомощен.

«Он жил с паутиной, молью и пылью»: Романовская поведала о прошлом с Джигарханяном
Армен джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото . Фото Global look press

Виталина Цымбалюк-Романовская решила в очередной раз напомнить о своей жизни с Арменом Джигарханяном. В интервью «Собеседнику» пианистка рассказала, каким мрачным было прошлое народного артиста без нее.

По ее словам, Армен Борисович совершенно не интересовался бытом. «Он жил один много лет на Арбате — с паутиной, молью и пылью. Пока он был на репетициях, потихоньку приводила квартиру в порядок», — вспомнила она.

Любимой его едой был рис в пакетиках, который он варил, а потом ел с перцем и растительным маслом. Больше он ничего не готовил, артист просто доставал заморозки из холодильника и разогревал их в микроволновой печи. Виталина же ради Армена Борисовича научилась готовить долму и омлет с томатами по-армянски.

До встречи с Цымбалюк-Романовской Джигарханян не обращал никакого внимания и на свой гардероб, много лет ходил в одном и том же. Однако пианистка приучила его к моде, режиссер приобрел свой стиль и начал даже капризничать. «Если ему надоедал свитер, он говорил: «Больше мне его не давай, дай другой»», — рассказала она.

А еще любимец публики почему-то всегда экономил на отелях, в путешествиях он останавливался либо у друзей, либо в дешевых номерах. Но постепенно вошел во вкус и стал чувствовать себя в дорогих интерьерах, как рыба в воде.

Сейчас Виталина уверенна, что у Армена Борисовича сложная жизнь, ведь рядом нет никого, кто бы о нем заботился. «Он оторван от мира. Никто не может ему позвонить, и он не может никому из друзей позвонить. Телефон ему не дают», — сказала она.

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Армен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-РомановскаяЦымбалюк-Романовская
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«Он жил с паутиной, молью и пылью»: Романовская поведала о прошлом с Джигарханяном
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