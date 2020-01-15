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Дочь Волочковой отдохнула в Хельсинки с любовницей отца

В это время ее мать загорала в Таиланде со своим возлюбленным.

Дочь Волочковой отдохнула в Хельсинки с любовницей отца
Анастасия Волочкова. Фото Владимира Веленгурина КП.

14-летняя наследница Анастасии Волочковой переехала жить к своему отцу Игорю Вдовину. По словам балерины, она сама попросила бывшего мужа забрать девочку себе. Арстистка уверенна, что общение с папой подростку не повредит, кроме того, рядом с его домом располагается школа Ариадны.

Однако папа девочки давно живет не один, в прошлом году стало известно, что его новая спутница – Елена Николаева, ведущая программы «Доброе утро». И, похоже, что с ней у девочки наладились вполне дипломатичные отношения. Их вместе стали замечать на светских мероприятиях. Новогодние праздники Ариша тоже предпочла провести в компании с ней и своим отцом. Семейство, пишет КП, отдохнуло в Хельсинки.

Елена Николаева и Ариадна Волочкова. Фото
Елена Николаева и Ариадна Волочкова. Фото Михаила Фролова. КП

Нельзя сказать, что Волочкова в восторге от этой близости. «На нее оказывается давление, влияние и, знаете, там свои заячьи игры, когда хочется показаться хорошей. Но маму не заменит никто Арише. И она пишет, что скучает по мне», — рассказывала звезда телеканалу Ю.

Тем не менее, на отдых в Таиланд Анастасия улетела без дочери в компании таинственного возлюбленного и друзей. Кстати, папарацци все-таки удалось сфотографировать балерину в компании с ее мужчиной.

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Дочь Волочковой отдохнула в Хельсинки с любовницей отца
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