Иван Ургант исполнил сокровенное желание тяжелобольного ребенка

Иван Ургант исполнил сокровенную мечту тяжелобольной девочки. Петербургский хоспис организовал благотворительную акцию, в рамках которой подопечные организации могли загадать абсолютно любое желание, а неравнодушные – поспособствовать его исполнению. Так, 15-летняя Соня призналась, что очень хотела бы лично побывать на шоу «Вечерний Ургант».

В пресс-службе хосписа рассказали, что чудо для ребенка совершила съемочная команда проекта. Предположительно, кто-то из сотрудников увидел желание девочки на сайте и передал его лично Урганту. Спустя несколько дней Соня смогла лично поздороваться с Иваном. В поездке девочку сопровождала мама. Соня лично познакомилась с процессом съемок, а уже после проделанной работы попросила о памятной фотографии. Иван не отказал.

«Перед эфиром девочка разволновалась, однако с началом передачи страх ушел. Иван пожелал девочке удачи и сказал пару добрых слов. Мы уверены, с таким началом год точно будет грандиозным для Сони», — поведали журналистам в пресс-службе.