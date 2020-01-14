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Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро родила дочку

Эстонская ведьма поделилась счастливой новостью в соцсети.

Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро родила дочку
Мэрилин Керро. фото: instagram.com/devilmarylinkerro

Летом 2019 года стало известно, что Мэрилин Керро беременна. У нее уже есть сын Кайус-Уильям Хансен, которого девушка родила от мужчины по имени Марк Александр Хансен. Своего возлюбленного эстонская ведьма встретила вскоре после расставания с Александром Шепсом. Они даже тайно сыграли свадьбу. На протяжении последних месяцев Керро наслаждалась материнством. В отличие от других знаменитостей, она не стала прятать наследника. Мальчик растет на глазах у ее поклонников.

А теперь стало известно, что у ее сына появилась сестренка. Мэрилин поделилась радостной новостью, что стала мамой во второй раз. «Наша семья очень рада сообщить о появлении на свет малышки. У нее все хорошо, как и у старшего брата Кая. Сейчас нам нужен хороший сон и время для семьи», — рассказала финалистка шестнадцатого и семнадцатого сезонов «Битвы экстрасенсов» в паблике социальной сети.

Подробности Керро решила приберечь на потом. Поклонники поздравили экстрасенса и ее избранника с пополнением в семье. «Еще одно чудо в доме, еще один ангелочек», «Теперь вам будет, кому передать ваш замечательный дар», «Мэричка, поздравляю тебя и твою семью с новым человечком», «Как это прекрасно», «Ждет фоточек», — стали писать они.

Напомним, что появление первенца стало для девушки настоящим счастьем. Она всегда хотела быть мамой, но с Шепсом у нее так и не получилось зачать ребенка. К тому же, Мэрилин было важно, чтобы рядом был надежный человек. Ранее она признавалась, что в Марке видит свой идеал мужчины. Это ее и сподвигло на создание полноценной семьи.

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Тэги:

беременность и родызвездные мамыМэрилин КерроНовости googleПрограмма «Битва экстрасенсов»
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Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро родила дочку
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