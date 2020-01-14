Режиссер Соловьев попал в гнойное отделение хирургии с обострением язвы

Помощник режиссера пояснил, что в последнее время тот много работал и запустил свое здоровье.

Помощник Сергея Соловьева подтвердил госпитализацию культурного деятеля. Первые сообщения о том, что 75-летний создатель «Ассы» загремел в больницу, появились в СМИ около 10 часов утра 14 января. Журналисты писали, что режиссеру потребовалось экстренное хирургическое вмешательство. Более того – он находится в реанимации.

Чуть позже помощник сценариста и продюсера факт обращения к медикам подтвердил. Он рассказал «Комсомольской правде», что причиной ухудшения самочувствия Соловьева стала слишком плотная работа – режиссер пренебрег неприятными симптомами в виде высокой температуры, насморка и кашля. Позже врачи и вовсе выявили у него обострение язвы.

«Он не любит лежать в больнице, раздражается, когда туда попадает и просит сразу же выписать домой. Но несколько дней ему все-таки придется провести в лазарете», — проинформировал источник.