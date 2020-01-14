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Лещенко раскритиковал идею Жириновского сократить гимн России

Ранее лидер партии ЛДПР пожаловался, что официальный символ слишком длинный и труднозапоминаемый.

Лещенко раскритиковал идею Жириновского сократить гимн России
Певец Лев Лещенко. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Лев Лещенко раскритиковал предложение политика Владимира Жириновского сократить гимн России. Ранее член Госдумы заявил, что текст официального символа слишком длинный и труднозапоминаемый, а значит, требует сокращения. Оптимальным Жириновский назвал наличие трех куплетов и одного припева (сейчас в официальном гимне три куплета и три припева). Сейчас, по убеждению лидера ЛДПР, исполнение «слишком долгое» и создает трудности для пожилых людей и детей.

Народный артист Лев Лещенко с мнением Владимира Жириновского не согласился. Исполнитель уверенно заявил, что подобным образом Владимир Вольфович «в очередной раз привлекает внимание к своей персоне». Артист подчеркнул, что святая святых должен существовать в том формате, в котором был изначально создан.

«Я не знаю, где Владимир Вольфович услышал, что гимн поют от начала и до самого конца, потому что на спортивных состязаниях, каких-то конференциях и прочих мероприятиях исполняется, как правило, только один куплет и припев», — высказал он свою мысль «ФАН».

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Тэги:

Владимир ЖириновскийГимн РФЛев ЛещенкоНовости google
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Лещенко раскритиковал идею Жириновского сократить гимн России
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