«Пусть дальше в своем мире и живет»: Авербух ответил на обвинения Рудковской в скупости

Илья Авербух отреагировал на обвинения Яны Рудковской в том, что именитый тренер заставляет своих фигуристов работать на износ, к тому же экономит на их зарплатах. Недавно В СМИ появилась информация, что спортсмены Авербуха получают в среднем 150 тысяч рублей в месяц. Позже сам Илья этот факт опроверг, но называть суммы отказался. Обнародованной информации оказалось достаточно, чтобы ей заинтересовалась супруга Евгения Плющенко. Она заявила, что «Илюша мог бы и накинуть спортсменам высокого уровня за выдающиеся показатели КПД».

Сам Авербух в разговоре с Teleprogramma.pro оказался лаконичен. Он заявил, что не знает ничего о словах Рудковской. К тому же, супруга четырехкратного призера Олимпийских игр не вполне осведомлена происходящим в фигурном катании.

«Я не буду ничего комментировать. Это Яна Рудковская, это ее мир, пусть в нем и живет», — подчеркнул он.

Сама Рудковская, к слову, отказалась называть суммы, которые она и Евгений выплачивают своим фигуристам. Продюсер лишь пояснила, что денег спортсменам хватает, и им не приходится «убиваться» на льду.

«Я же не Илья Авербух всему миру рассказывать, сколько и кто у кого получает. Мне кажется это не совсем тактично по отношению к другим спортсменам», — подвела черту она.