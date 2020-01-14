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Закончились съемки фильма «Кензели» с Александром Домогаровым

Премьера ожидается в феврале 2020 года.

Закончились съемки фильма «Кензели» с Александром Домогаровым
Александр Домогаров. Фото: Фролов Михаил / Архив "КП"

Кинокомпания «Альфа Синема» объявила о завершении съемок полнометражного художественного фильма Федора Петрухина «Кензели», главную роль в котором исполнил актер Александр Домогаров.

По сюжету «Кензели» прошлое переплетается с настоящим, а зрители смогут увидеть легендарное избрание Короля поэтов, произошедшее 27 февраля 1918 года. По словам съемочной группы, фильм «Кензели» о том, что мы часто не понимаем, что происходит с человеком, даже с самыми близкими людьми. О том, что за внешним образом человека может скрываться глубина мыслей, событий и решений. О том, что только реальные поступки говорят о личности героя или героини. И так было 100 лет тому назад. И так происходит сейчас.

Особо отмечается, что актер Александр Домогаров был максимально неприметен на съемочной площадке. Он исполнил две роли: честного и успешного бизнесмена, искренне любящего свою новую жену, и роль «чеховского» интеллигента, как символа прошлой эпохи.

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Закончились съемки фильма «Кензели» с Александром Домогаровым
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