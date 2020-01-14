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37-летняя Ковальчук поделилась редким фото с тещей Алексея Чумакова

Экс-солистка группы «Блестящие» провела уикенд в компании родителей.

37-летняя Ковальчук поделилась редким фото с тещей Алексея Чумакова
Юлия Ковальчук (Фото: Instagram.com/juliakovalchuk)

Экс-солистка группы «Блестящие» провела уикенд в компании близких: мамы — Светланы Васильевны и отца — Олега Александровича. На личной страничке в Instagram знаменитость поделилась редким семейным фото, на котором она запечатлена вместе с родителями. Обычно Юлия Ковальчук публикует снимки с мужем, фотоотчеты своих путешествий и участия в концертах. В микроблоге певица показала тещу шоумена Алексея Чумакова, поделившись своими впечатлениями от прогулки.

По сложившейся традиции Юлия вместе с родителями оценила новогоднее убранство Москвы, выехав в центр. По словам артистки, такие вечера напоминают ей те семейные вылазки, которые она совершала в детстве с мамой и папой.

«Сейчас столица такая красивая, что смысла выезжать в Европу или куда-либо еще просто нет. По правде говоря, количество людей на улицах наталкивает меня на мысль, что все теперь съезжаются именно к нам в Москву», — уточнила певица.

Певица Юлия Ковальчук
Юлия Ковальчук с мамой и отцом (Фото: Instagram.com/juliakovalchuk)

В одном из недавних интервью возлюбленная шоумена Алексея Чумакова рассказала о том, что она очень благодарна своим родителям за то, что они не вмешиваются в вопросы, связанные с воспитанием двухлетней внучки Амелии. Мама и папа Юлии полностью доверяют дочери, полагая, что они с мужем лучше знают, как им растить наследницу. Высказалась певица и о супружестве с Алексеем. Ковальчук заверила, что не устраивает возлюбленному истерик на фоне ревности.

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37-летняя Ковальчук поделилась редким фото с тещей Алексея Чумакова
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